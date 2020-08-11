Археологи раскопали средневековые поселения в Белозерском и Бабаевском районах

Череповецкие археологи провели полевые экспедиции в Белозерском и Бабаевском районах. Во время ракопок на реке Рыбнице они обнаружили поселение IX–X веков.

«В Белозерском районе мы раскопали остатки трех жилищ, одно исследовали почти целиком. Это были небольшие полуземлянки шириной около двух с половиной и длиной пять метров. Внутри остатки утвари, потерянных вещей, остатки производства. Обнаружено бронзовое литье, вещи из камня. В Бабаевском районе, неподалеку от села Никольского на Суде, в полуземлянках мы нашли множество остатков посуды, глиняных горшков, которые мы попытаемся склеить», — приводит cherinfo.ru слова руководителя экспедиций Александра Кудряшова.

Основная часть находок под Бабаево относится к раннему железному веку, добавил он. Находки сезона представят в Музее археологии после обработки и анализа. Мини-выставка откроется ко Дню города.

Ранее NewsVo писал, что три детских захоронения в колодах были обнаружены при раскопках на территории Вологодского кремля. По мнению Ильи Папина, директора НИЦ «Древности», председателя Вологодского археологического общества, находки относятся к времени, предшествующему постройке на этом месте Архиерейского двора.