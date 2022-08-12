В деревнях Вологодской области Мегафон увеличил скорость Интернета

Оператор модернизировал сеть в малых населенных пунктах вдоль автомобильных трасс внутриобластного и федерального значения. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 30%.

С начала года МегаФон провел масштабные изменения на сети и расширил зоны покрытия LTE в Череповецком, Верховажском, Вытегорском и других районах области. В процессе апгрейда технической инфраструктуры было модернизировано более 15 объектов связи в отдаленных местах на границах области, в туристических зонах и вдоль транспортных магистралей. Новые скорости интернета стали доступны в населенных пунктах Гремячий, Верхняя Ентала, Другосимоновская, Чаево, Иванов Бор, Исаково и др.

Технические специалисты компании расширили частотный спектр в диапазоне 1800 МГц в сети LTE, что позволило существенно увеличить скорости передачи данных и увеличить емкостные характеристики базовых станций. Теперь приложение Госуслуги сельчане могут установить на смартфон за десять секунд, посмотреть любимую передачу без задержки видео. Абонентам МегаФона в малонаселенных пунктах стало доступно также улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Чтобы предоставлять нашим абонентам лучшее качество голоса и передачи данных, мы используем все возможности развития инфраструктуры — не только строим новые базовые станции, но и постоянно улучшаем существующий технический ресурс. В этом году МегаФон уделил особое внимание небольшим населенным пунктам, где проживает менее пятисот человек, реализовав проект по расширению емкости сети в диапазоне LTE 1800. В результате базовые станции смогут одновременно обслуживать больше клиентов, а скорость мобильного интернета выросла», — говорит Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологде.

Спрос на высокие скорости интернета в Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали более 6 тысяч Терабайт данных — это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день почти половина всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.