Жителю Сокольского района вернули деньги за ненужную вибромассажную накидку после обращения в суд

12.08.2022 [Общество]

В Сокольском районе местный житель обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи вибромассажной накидки.

Мужчина пояснил, что в июле 2021 года посетил семинар, на котором купил прибор. Стоимость накидки составляла 129 тысяч рублей, но мужчина приобрёл устройство, подписав кредитный договор на 132 600 рублей.

«По утверждению истца, условия договора о приобретении вибромассажной накидки представители продавца ему не разъясняли, он не осознавал, что подписывает кредитный договор для приобретения товара, полную и достоверную информацию о котором и о его свойствах ему не сообщили. Более того, разобравшись внимательно в свойствах приобретенного товара, покупатель нашел ряд противопоказаний лично для себя», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Истец пытался решить вопрос самостоятельно и обращался к продавцу с претензией, но тот ему не ответил и не вернул деньги, поэтому мужчина обратился в суд.

«Получив судебную повестку, ответчик в срочном порядке урегулировал спорную ситуацию — подписал с истцом соглашения о расторжении договора купли-продажи, а также выплатил истцу денежные средства в полном объеме и компенсировал моральный вред», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

При таких обстоятельствах сокольчанин отказался от иска, а суд прекратил производство по делу.

Ранее NewsVO сообщал, что пенсионер из Грязовца через суд расторг договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 000 рублей.

Тэги: суд, иск, договор, обман пенсионеров

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Похожие новости

Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района обеспечить местных жителей дровами

Соответствующий иск подала районная прокуратура

549
0

С Шекснинской птицефабрики взыскали больше 4 млн рублей ущерба, причинённого водным ресурсам

В сточных водах фабрики, сбрасываемых в ручей Лямка, нашли превышение нормативов загрязняющих веществ

371
0

В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей

Авария произошла на 379 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в феврале 2022 года

777
0

Семье погорельцев из Грязовца пришлось добиваться предоставления жилья вне очереди через суд

Их квартира сгорела 26 апреля 2022 года

612
0

В Вологде мужчина в драке откусил оппоненту часть уха

За причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и взыскал 250 тысяч рублей компенсации в пользу потерпевшего

725
0

Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков

Региональный департамент лесного комплекса через суд взыскал с мужчины 20 тысяч рублей неустойки

2151
0

Жительницу Грязовецкого района оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос на знакомую

Женщина из личной неприязни заявила, что потерпевшая её ограбила

715
0

Житель Никольского района заявил о бомбе в школе, чтобы удивить друзей

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно

683
0

Жительница Устюженского района через суд взыскала с бывшего сожителя 60 тысяч рублей

Мужчина продал принадлежащие ей автомобильные колёса и не отдал деньги

769
0

Житель Устюженского района угрожал убийством главе администрации одного из поселений

С учётом уже имеющейся у мужчины неотбытой судимости, суд приговорил его к девяти месяцам колонии строгого режима

759
0

Жительница Нюксенского района ударила ножом мужа, который её унижал

За причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно

1031
0

В Кичменгско-Городецком районе подростка, попавшего в ДТП на мопеде отца, оштрафовали на пять тысяч рублей

Отца юноши также оштрафовали на 30 тысяч рублей и вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

1153
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обломки керамики 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры нашли школьники в Вологодской области
Работы по подготовке жилого фонда Вологды к предстоящему отопительному сезону выполнены на 70 %
В деревнях Вологодской области Мегафон увеличил скорость Интернета
Жителю Сокольского района вернули деньги за ненужную вибромассажную накидку после обращения в суд
«Она утонула»: прошло 22 года со времени гибели подводной лодки Курск
В Усть-Кубинском районе сгорел нежилой деревянный дом
В Вологде подросток на мотоцикле столкнулся с машиной
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2308
0
12.08.2022 [БлогоVO]

Мост красивый. Вот только с точки зрения транспорта всё плохо

517
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

445
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика