Жителю Сокольского района вернули деньги за ненужную вибромассажную накидку после обращения в суд

В Сокольском районе местный житель обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи вибромассажной накидки.

Мужчина пояснил, что в июле 2021 года посетил семинар, на котором купил прибор. Стоимость накидки составляла 129 тысяч рублей, но мужчина приобрёл устройство, подписав кредитный договор на 132 600 рублей.

«По утверждению истца, условия договора о приобретении вибромассажной накидки представители продавца ему не разъясняли, он не осознавал, что подписывает кредитный договор для приобретения товара, полную и достоверную информацию о котором и о его свойствах ему не сообщили. Более того, разобравшись внимательно в свойствах приобретенного товара, покупатель нашел ряд противопоказаний лично для себя», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Истец пытался решить вопрос самостоятельно и обращался к продавцу с претензией, но тот ему не ответил и не вернул деньги, поэтому мужчина обратился в суд.

«Получив судебную повестку, ответчик в срочном порядке урегулировал спорную ситуацию — подписал с истцом соглашения о расторжении договора купли-продажи, а также выплатил истцу денежные средства в полном объеме и компенсировал моральный вред», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

При таких обстоятельствах сокольчанин отказался от иска, а суд прекратил производство по делу.

Ранее NewsVO сообщал, что пенсионер из Грязовца через суд расторг договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 000 рублей.