Пенсионер из Грязовца через суд расторг договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 000 рублей

В Грязовце суд рассмотрел иск местного жителя к ООО “ОВИТО” о расторжении договора купли-продажи вибромассажной накидки и взыскании с продавца компенсации морального вреда.

Как NewsVO сообщал ранее, истец Анатолий Ш. принял участие в семинаре по здоровью, куда его пригласили по телефону. Во время встречи сотрудники фирмы “ОВИТО” демонстрировали представленное в зале оборудование и провели лотерею. После розыгрыша мужчину пригласили в отдельную комнату, где сказали, что он победил, и предложили подписать документы, времени на изучение которых ему не дали, сославшись на то, что подписание – просто формальность.

Придя домой, пенсионер понял, что с ним был заключён договор купли-продажи вибромассажной накидки и кредитный договор с банком на 149 000 рублей. Грязовчанин обратился в ООО “ОВИТО” с претензией и потребовал расторгнуть договор, но, не получив ответа, пошёл в суд.

«В судебном заседании пенсионер пояснил, что на момент приобретения товара и по настоящее время имеет медицинские противопоказания к использованию приобретенной накидки. Считает, что если бы имел полную информацию о спорном товаре в момент приобретения, покупку бы не совершил. Представитель ответчика ООО «ОВИТО» в суд не явился, представил отзыв о чрезмерно завышенном размере взыскиваемых сумм и об отсутствии оснований для удовлетворения иска», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Изучив материалы, суд пришёл к выводу, что мужчину ввели в заблуждение и расторг договор. С истца взыскали сумму покупки, компенсацию морального вреда, штраф и иные компенсации на общую сумму 331 579 рублей в пользу пенсионера.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.