Пенсионер из Грязовца через суд пытается расторгнуть договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 тысяч рублей

21.10.2020 [Общество]

В Грязовце пенсионер обратился в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 000 рублей. На «семинаре по здоровью» ему навязали это оборудование, оформив на мужчину кредит.

— Анатолий Ш. в июле 2020 года в г. Грязовце Вологодской области принял участие в семинаре по здоровью, куда его пригласили по телефону. Во время встречи, по словам грязовчанина, сотрудники ООО «ОВИТО» демонстрировали представленное в зале оборудование, о продаже которого не говорили, а лишь сообщили о проведении лотереи. После розыгрыша пенсионера пригласили в отдельную комнату, где сказали, что он победил, и предложили подписать документы. Времени на их изучение ему не предоставили, сославшись, что подписание является формальностью, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге мужчине передали вибромассажную накидку, одеяло, две подушки, увлажнитель и ручной массажер. Придя домой и внимательно изучив документы, пенсионер узнал, что с ним был заключен договор купли-продажи вибромассажной накидки и кредитный договор с банком на сумму 149 000 рублей. Остальные вещи ему передали в качестве подарка.

Грязовчанин обратился в ООО «ОВИТО» с претензией, потребовал расторгнуть договор, однако в фирме ему ничего не ответили. Поэтому ему пришлось обратиться в Грязовецкий районный суд с иском о защите прав потребителей.

— Грязовчанин указал, что был введен заблуждение относительно комплектности, качества, свойств, характеристик и условий товара. Товаром он не пользовался и не открывал его. В связи с этим он просит суд расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО «ОВИТО» стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, — говорится в сообщении.

Рассмотрение иска назначено на 25 ноября.

Ранее NewsVo сообщал, что вологжанка сумела через суд расторгнуть договор купли-продажи массажной накидки за 129 тысяч рублей.

Тэги: обман пенсионеров

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