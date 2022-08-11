В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Вологодского горсуда, вынесенного в отношении Алексея Сизова

11.08.2022 [Общество]

В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Вологодского городского суда, вынесенного в отношении Алексея Сизова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (два эпизода) (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших), п.«а»,«г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестна. 

Ранее NewsVo писал, что в Вологде вынесен приговор в отношении журналиста Алексея Сизова, который признан виновным по двум статьям УК – «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста», а также «истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, суд рассматривал это уголовное дело почти два года – с сентября 2020-го. За это время было проведено более 30 заседаний.

- Исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, суд пришел к выводу о виновности Алексея Сизова, - говорится в сообщении.

Суд приговорил журналиста к 9 годам колонии строгого режима. Он был взят под арест в зале суда. Еще до вынесения приговора сам Сизов заявлял о том, что в случае обвинительного приговора он будет обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что еще во время следствия родные и коллеги Сизова, которые не верили в предъявляемые ему обвинения, собирали подписи в защиту журналиста. 

Как считают ряд вологодских журналистов, в этой истории очень много нестыковок, коллеги строили выводы на основании ряда документов, которые в силу закрытости процесса не подлежат разглашению даже после вынесения приговора.

В процессе следствия к делу также подключался вологодский омбудсмен по правам человека Олег Димони, однако и его вмешательство не оказало влияния на позицию суда.

— После развода бывшая жена Сизова вдруг обвинила его в сексуальных действиях в отношении их совместного ребенка и ее ребенка от предыдущих отношений. До данного уголовного дела была целая серия внутрисемейных конфликтов, судебных тяжб, бывшая супруга с боем прорывалась…. По опыту девяти лет своей работы на посту уполномоченного скажу, что ко мне приходили десятки уже отсидевших мужчин, побывавших в подобной ситуации после подобных обвинений. Защититься мужчинам в таких ситуациях практически невозможно, — прокомментировал Олег Димони агентству ТАСС вынесенный приговор Алексею Сизову.

Вологодские журналисты уверены, что сейчас, помимо поддержки коллеги, нужно также оказать помощь его семье. У Алексея в его новой семье сейчас растут три дочки. Его супруга, которая находится в декретном отпуске, фактически осталась без средств к существованию — государство не поддерживает детей, у которых отцы отбывают наказание.

Тэги: приговор, журналист

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Похожие новости

В Грязовце мошенницу осудили за обман пенсионерки

Она пообещала потерпевшей «снять порчу» с её семьи

515
0

Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Суд назначил ему окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы

1503
0

Пензенскую учительницу признали виновной в дискредитации российской армии

Суд приговорил ее к пяти годам условного срока

1244
0

В Вологде мужчина в драке откусил оппоненту часть уха

За причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и взыскал 250 тысяч рублей компенсации в пользу потерпевшего

712
0

Депутату Госдумы вынесен приговор за самую большую взятку в истории России

Мосгорсуд признал виновным депутата Вадима Белоусова в получении взятки в размере 3,2 млрд рублей

1333
0

Жительницу Грязовецкого района оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос на знакомую

Женщина из личной неприязни заявила, что потерпевшая её ограбила

704
0

Житель Никольского района заявил о бомбе в школе, чтобы удивить друзей

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно

669
0

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» приговорен к 5 годам заключения

Также решением суда Владимиру Воронцову запрещено администрировать интернет-сообщества

593
0

Житель Устюженского района угрожал убийством главе администрации одного из поселений

С учётом уже имеющейся у мужчины неотбытой судимости, суд приговорил его к девяти месяцам колонии строгого режима

753
0

Жительница Нюксенского района ударила ножом мужа, который её унижал

За причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно

1019
0

Российскому военнопленному Вадиму Шишимарину пожизненный срок заменили на 15 лет тюрьмы

Такое решение вынесено апелляционным судом Киева

974
0

В Череповце мужчина кинул в брата кружку из-за ссоры по поводу будильника

Кружка попала в голову, и пострадавший получил серьёзную травму головы

776
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Вологодского горсуда, вынесенного в отношении Алексея Сизова
Жители Вологды могут присоединиться к обсуждению благоустройства площади Революции 16 августа
В Вологодском районе грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд
Мошенник из Москвы обманул вологжанку, которая заказала у него аквариум
МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал
Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района обеспечить местных жителей дровами
В Вологде появится специальный велогородок со светофорами и разметкой
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2270
0
11.08.2022 [БлогоVO]

Наикрутейшее видео от Aircraft35 с открытия Архангельского моста!

46
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

379
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика