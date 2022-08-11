В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Вологодского горсуда, вынесенного в отношении Алексея Сизова

В Вологодский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Вологодского городского суда, вынесенного в отношении Алексея Сизова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (два эпизода) (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших), п.«а»,«г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестна.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде вынесен приговор в отношении журналиста Алексея Сизова, который признан виновным по двум статьям УК – «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста», а также «истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, суд рассматривал это уголовное дело почти два года – с сентября 2020-го. За это время было проведено более 30 заседаний.

- Исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, суд пришел к выводу о виновности Алексея Сизова, - говорится в сообщении.

Суд приговорил журналиста к 9 годам колонии строгого режима. Он был взят под арест в зале суда. Еще до вынесения приговора сам Сизов заявлял о том, что в случае обвинительного приговора он будет обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что еще во время следствия родные и коллеги Сизова, которые не верили в предъявляемые ему обвинения, собирали подписи в защиту журналиста.

Как считают ряд вологодских журналистов, в этой истории очень много нестыковок, коллеги строили выводы на основании ряда документов, которые в силу закрытости процесса не подлежат разглашению даже после вынесения приговора.

В процессе следствия к делу также подключался вологодский омбудсмен по правам человека Олег Димони, однако и его вмешательство не оказало влияния на позицию суда.

— После развода бывшая жена Сизова вдруг обвинила его в сексуальных действиях в отношении их совместного ребенка и ее ребенка от предыдущих отношений. До данного уголовного дела была целая серия внутрисемейных конфликтов, судебных тяжб, бывшая супруга с боем прорывалась…. По опыту девяти лет своей работы на посту уполномоченного скажу, что ко мне приходили десятки уже отсидевших мужчин, побывавших в подобной ситуации после подобных обвинений. Защититься мужчинам в таких ситуациях практически невозможно, — прокомментировал Олег Димони агентству ТАСС вынесенный приговор Алексею Сизову.

Вологодские журналисты уверены, что сейчас, помимо поддержки коллеги, нужно также оказать помощь его семье. У Алексея в его новой семье сейчас растут три дочки. Его супруга, которая находится в декретном отпуске, фактически осталась без средств к существованию — государство не поддерживает детей, у которых отцы отбывают наказание.