Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района обеспечить местных жителей дровами

11.08.2022 [Общество]

В Усть-Кубинском районе суд рассмотрел иск прокуратуры к районной администрации об обеспечении населения дровами.

В ходе проверки ведомство выяснило, что больше 1000 домовладений в сельских поселениях района имеют печное отопление.

«Вместе с тем, администрацией Усть-Кубинского района не организовано снабжение населения сельских поселений твердым топливом (дровами), чем нарушены права, в том числе льготной категории граждан (учителей, работников культуры, медицинских работников и др.) на право последующей компенсации расходов на приобретение указанного вида топлива», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд удовлетворил требования в полном объёме. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры Усть-Кубинского района.

Ранее NewsVO сообщал, что администрацию Бабушкинского района также обязали обеспечить местных жителей дровами.

Тэги: дрова, прокуратура, иск, суд

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