Суд обязал администрацию Бабушкинского района обеспечить местных жителей дровами

15.02.2022 [Общество]

В Бабушкинском районе прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района об обеспечении местных жителей дровами.

«Надзорными мероприятиями прокуратуры района установлено, что вопреки предоставленным законом полномочиям администрацией Бабушкинского района не проводится мониторинг сведений о потребностях населения района в твердом топливе (в дровах) для целей теплоснабжения, снабжение граждан таким топливом не организовано», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В результате местные жители, в том числе льготники, вынуждены покупать дрова у предпринимателей по нерегулируемым ценам.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал районную администрацию организовать надлежащее снабжение населения топливом. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Тэги: дрова, прокуратура, иск, суд

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