Власти Латвии приняли решение объявить Россию «страной, являющейся спонсором терроризма»

11.08.2022 [Политика]

Представителями национального парламента Латвии приняли решение объявить Россию «страной, являющейся спонсором терроризма». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на официальный сайт сейма. Действия ВС РФ, осуществляющих спецоперацию на территории Украины, были признаны латвийским Сеймом «актами терроризма»

В заявлении отмечается, что члены парламента осуждают действия России в Украине.

Представители латвийского парламента призвали также членов Евросоюза отказаться от выдачи виз гражданам России и Беларуси и усилить санкции. 

Сенатор Сергей Цеков после этого заявил, что Россия примет ответные меры. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.

Тэги: военная спецоперация

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