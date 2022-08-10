«Сользавод Фест» пройдет в деревне Варницы в День 885-летия Тотьмы

10.08.2022 [Культура]

Одним из открывающих мероприятий праздничных выходных в Тотьме станет «Сользавод Фест» в деревне Варницы вечером в пятницу, 12 августа. 

Ранее NewsVo рассказывал, что Преображенская ярмарка, шоу каскадеров, экскурсии и концерты, а также множество других мероприятий пройдут в Тотьме с 12 по 14 августа в рамках празднования Дня города.

Программа фестиваля:

  • 18.30 - 20.00. Соляные торговые ряды от жителей сельского поселения «Пятовское» с дегустацией. Место: беседка сользавода.
  • 18.30. Открытие мероприятия, приветственные слова. Место: площадка перед солеварней.
  • 18.45. Презентация нового пространства «Арт Амбар» в реконструированном соляном амбаре. Место: площадка перед амбаром.
  • 19.00, 19.30, 20.00. «Киночердак». Просмотр новых фильмов о Тотьме и тотемском сользаводе, снятых в 2021-22 годах. Место: амбар.
  • 19.00, 20.00. Сборные экскурсии по территории Тотемского сользавода и деревне Варницы с представлением новых реконструированных сооружений и археологического раскопа. Начало от амбара.
  • 19.30 – Игровая развлекательная программа «Солонушки-веселушки». Место: площадка перед Двухколонной трубой.
  • Весь вечер работает и топится солеварня.

Вход на все площадки бесплатный. 

Возрастных ограничений нет.

Тэги: фестиваль, Тотьма, соль

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