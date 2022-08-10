В 2023 году Вологодская область закупит еще более полутора тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Вологодская область вошла в перечень из 37 регионов, которым будет представлена субсидия из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Средства будут предоставлены по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», и пойдут на приобретение 1 530 контейнеров. Их планируется распределить между муниципальными образованиями региона.

Ранее NewsVo писал, что в этом году Вологодская область закупит 2377 контейнеров для раздельного накопления отходов, которые также будут направлены в муниципальные образования области. В прошлом году были закуплены 2307 специальных контейнеров. Они установлены на территориях социально-культурного, образовательного, спортивного и административного назначения, объектов здравоохранения, а также жилого сектора Вологды, Череповца, Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского, Череповецкого и Шекснинского районов.

Также NewsVo писал, что жители Череповца оказались не готовы разделять мусор по разным контейнерам.