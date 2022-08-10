В Вологде подростки устроили катания на велосипедах на проезжей части, нарушив ПДД

10.08.2022 [Общество]

В Вологде видеокамеры зафиксировали очередную группу подростков, которые устроили покатушки на велосипедах, нарушая ПДД. На камерах Baza.net видно, что группа подростков ездит ночью по проезжим дорогам города, игнорируя знаки светофора, направление движения и так далее. 

Ранее в Вологде уже привлекли к ответственности подростков за подобные действия. Только тогда они катались на электросамокатах. Нарушителей быстро определили, один из них уже привлечён к ответственности, с остальными продолжают работать сотрудники ГИБДД по Вологде.

Тэги: нарушение ПДД

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