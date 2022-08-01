Самокатчиков, которые устроили гонки на проезжей части в Вологде, привлекли к ответственности

В Вологде нашли подростков, которые устроили гонки на электросамокатов прямо на проезжей части.

«Нарушителей быстро определили, один из них уже привлечён к ответственности, с остальными продолжают работать сотрудники ГИБДД по Вологде. Друзья, давайте соблюдать правила дорожного движения, от этого действительно зависят жизни», — написал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo писал, что на камеры База.нет попали ночные гонки четырех парней на арендованных электросамокатах. Молодые люди катались, нарушая правила дорожного движения.