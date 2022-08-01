Самокатчиков, которые устроили гонки на проезжей части в Вологде, привлекли к ответственности

01.08.2022 [Общество]

В Вологде нашли подростков, которые устроили гонки на электросамокатов прямо на проезжей части. 

«Нарушителей быстро определили, один из них уже привлечён к ответственности, с остальными продолжают работать сотрудники ГИБДД по Вологде. Друзья, давайте соблюдать правила дорожного движения, от этого действительно зависят жизни», — написал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo писал, что на камеры База.нет попали ночные гонки четырех парней на арендованных электросамокатах. Молодые люди катались, нарушая правила дорожного движения.  

«На видео видны и хаотичные движения на кольце, и выезд на встречную полосу. Так себя вести на дороге нельзя, даже если на улице ночь, рядом нет машин и кажется, что никто не видит. Конечно, вологжане просят обратить внимание на подобное опасное вождение, и мы с коллегами из ГИБДД полностью согласны», — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

Тэги: электросамокаты, нарушение ПДД

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