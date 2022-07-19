В Вологде четверо подростков устроили гонки на арендованных самокатах прямо на проезжей части

19.07.2022 [Общество]

На камеры База.нет попали ночные гонки четырех парней на арендованных электросамокатах, нарушая правила дорожного движения.  

«На видео видны и хаотичные движения на кольце, и выезд на встречную полосу. Так себя вести на дороге нельзя, даже если на улице ночь, рядом нет машин и кажется, что никто не видит. Конечно, вологжане просят обратить внимание на подобное опасное вождение, и мы с коллегами из ГИБДД полностью согласны», — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

Делом уже занялись инспектора из спецроты ГИБДД, нарушители будут наказаны.

Тэги: электросамокаты, нарушение ПДД

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