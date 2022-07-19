В Вологде четверо подростков устроили гонки на арендованных самокатах прямо на проезжей части

На камеры База.нет попали ночные гонки четырех парней на арендованных электросамокатах, нарушая правила дорожного движения.

«На видео видны и хаотичные движения на кольце, и выезд на встречную полосу. Так себя вести на дороге нельзя, даже если на улице ночь, рядом нет машин и кажется, что никто не видит. Конечно, вологжане просят обратить внимание на подобное опасное вождение, и мы с коллегами из ГИБДД полностью согласны», — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.