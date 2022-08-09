Власти Великоустюгского района отчитались о ремонте Большевисткой школы

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин опубликовал фото после ремонта Большевисткой школы.

О том, что школе 1930-х годов постройки требуется ремонт NewsVo весной этого года. Жители Благовещенья Великоустюгского района боялись, что из-за отсутствия ремонта школу закроют.

Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать.

На фото, которым поделились жители было видно, что у школы провисла кровля в пристройке. Там располагается кабинет и библиотека. Буфета в школе также нет.

После публикации школу проверила прокуратура. Она обязала администрацию Великоустюгского района сделать в школе ремонт.

Сегодня Александр Кузьмин публично у себ яна странице отчитался о ходе ремонта.

"В Большевистской школе деревни Благовещенье завершаются работы по капитальному ремонту пристроя к основному зданию. На эти цели из бюджета района направили 1 360 000 рублей. Сруб пристроя выровняли, обустроили новую кровлю и отмостки, провели ремонт фасада. Совсем иначе сейчас выглядят и кабинеты. Здесь установлены новые окна и проведен ремонт. Скоро сюда поступит и новая ученическая мебель. Уверен, 1 сентября ребята и педагоги порадуются изменениям", - написал он.

Сейчас специалисты управления образования готовят сметную документацию на ремонт основной части здания.