Власти Великоустюгского района отчитались о ремонте Большевисткой школы

09.08.2022 [Общество]

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин опубликовал фото после ремонта Большевисткой школы. 

О том, что школе 1930-х годов постройки требуется ремонт NewsVo весной этого года. Жители Благовещенья Великоустюгского района боялись, что из-за отсутствия ремонта школу закроют. 

Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать. 

На фото, которым поделились жители было видно, что у школы провисла кровля в пристройке. Там располагается кабинет и библиотека. Буфета в школе также нет. 

После публикации школу проверила прокуратура. Она обязала администрацию Великоустюгского района сделать в школе ремонт.

Сегодня Александр Кузьмин публично у себ яна странице отчитался о ходе ремонта. 

"В Большевистской школе деревни Благовещенье завершаются работы по капитальному ремонту пристроя к основному зданию. На эти цели из бюджета района направили 1 360 000 рублей. Сруб пристроя выровняли, обустроили новую кровлю и отмостки, провели ремонт фасада. Совсем иначе сейчас выглядят и кабинеты. Здесь установлены новые окна и проведен ремонт. Скоро сюда поступит и новая ученическая мебель. Уверен, 1 сентября ребята и педагоги порадуются изменениям", - написал он.

Сейчас специалисты управления образования готовят сметную документацию на ремонт основной части здания.

Тэги: школы, ремонт
Фото Александр Кузьмин

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