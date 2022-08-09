Геополитика ускорила принятие решения о продаже Лойгинской узкоколейки, соединяющей Архангельскую и Вологодскую области

Продажу узкоколейной железной дороги, берущей начало в посёлке Лойга Устьянского района, в группе компаний «Вологодские лесопромышленники» назвали плановой, но принятие решения ускорила геополитическая обстановка.

Ранее NewsVo писал, что В Архангельской области выставили на продажу узкоколейную железную дорогу, соединяющую Поморье и Вологодскую область. Местные жители обратились в «Регион 29» с просьбой помочь отстоять узкоколейную железную дорогу. Местные жители говорят, что в Лойге нет альтернативных дорог.

В ответ на запрос издания в ГК «Вологодские лесопромышленники» от имени директора дивизиона лесозаготовки Константина Рогатых сообщили следующее:

«Решение о реорганизации обособленного подразделения в посёлке Лойга было плановым. Изменение геополитической обстановки ускорило принятие решения. Мы по закону выполним все наши обязательства перед сотрудниками, и предложим квалифицированным специалистам развиваться в других подразделениях группы компаний».

Ранее глава МО «Лойгинское» Сергей Илатовский сообщил, что рельсы собираются снимать поэтапно. В 2022 году снимут усы (ответвления), а центральную магистраль, идущую до вологодской Сулонги, до 2023 года трогать не будут.

Лойгинская УЖД была открыта в 1947 году, в 1960-х её передали созданному леспромхозу. Сегодня УЖД находится в собственности ООО «Верховажьелес», которое входит в Группу компаний «Вологодские лесопромышленники». Предприятие занимается заготовкой древесины. Дорога выставлена на продажу на сайте avito: «Организация реализует узкоколейную железную дорогу». Цена за нее не указана. В объявлении говорится, что протяжённость главной магистрали УЖД — 118 километров, а усов (ответвлений к делянкам) — 55 километров. Продавать собираются рельсы, хотя «имеется в наличии и предлагается к продаже подвижной состав, платформы, сцепы УЖД».