На продажу выставлена узкоколейка, соединяющая Архангельскую и Вологодскую область

В Архангельской области выставили на продажу узкоколейную железную дорогу, соединяющую Поморье и Вологодскую область. Местные жители обратились в «Регион 29» с просьбой помочь отстоять узкоколейную железную дорогу.

«В посёлке Лойга со времени СССР имеется протяжённая узкоколейная дорога, которая была построена во времена существования Лойгинского леспромхоза, соединяющая в настоящее время населённые пункты «Лойга — Сулонга», «Лойга — Лесной», — написали местные жители архангельским журналистам.

По УЖД уже более 50 лет люди ездят в лес за грибами, ягодами, на рыбалку и охоту, так как альтернативных дорог, в том числе автомобильных, в посёлке нет. Это единственная дорога, по которой можно попасть в лес для сбора грибов и ягод, ловли рыбы, охоты, а практически все местные жители живут именно этим и за счёт этого, так как работы в посёлке мало.

Лойгинская УЖД была открыта в 1947 году, в 1960-х её передали созданному леспромхозу. Сегодня УЖД находится в собственности ООО «Верховажьелес», которое входит в Группу компаний «Вологодские лесопромышленники». Предприятие занимается заготовкой древесины. Дорога выставлена на продажу на сайте avito: «Организация реализует узкоколейную железную дорогу». Цена за нее не указана. В объявлении говорится, что протяжённость главной магистрали УЖД — 118 километров, а усов (ответвлений к делянкам) — 55 километров. Продавать собираются рельсы, хотя «имеется в наличии и предлагается к продаже подвижной состав, платформы, сцепы УЖД».

Продажу узкоколейки архангельским журналистам подтвердил глава МО «Лойгинское» Сергей Илатовский. Он пояснил, что сейчас пока будут только продаваться «усы» дороги, центральная магистраль пока не идет на продажу, но это вопрос времени.