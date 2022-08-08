Кто загрязняет реку Содему: об этом вологжанам расскажут на лекции 11 августа

08.08.2022 [Культура]

Лекция «Экологическая реабилитация Содемы – миф или реальность» пройдет 11 августа в Вологодском музее-заповеднике.

Это будет вторая лекция на площадке выставки «Малая река большого города» расскажет о муниципальном проекте с одноименным названием. 

Напомним, в 2020 года власти города реализуют программу по экологической реабилитации реки Содемы, по приведению ее берегов в порядок, по сокращению несанкционированных сбросов в реку.

На лекции вы получите ответы на самые актуальные вопросы:

  • почему была принята эта программа?
  • что сделано за прошедший период?
  • какие организации работают над реализацией проекта?
  • выявлены ли загрязнители Содемы?
  • почему река считается сейчас одной из самых загрязненных в Вологодской области?
  • можно ли существенно улучшить экологическую ситуацию Содемы?

Прочтет лекцию руководитель проекта, начальник отдела экологии администрации города Вологды – Ольга Тихова.

Начало лекции 11 августа в 16:00 в отделе природы музея-заповедника на территории вологодского кремля.

Вход на свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, Золотуха

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