Кто загрязняет реку Содему: об этом вологжанам расскажут на лекции 11 августа

Лекция «Экологическая реабилитация Содемы – миф или реальность» пройдет 11 августа в Вологодском музее-заповеднике.
Это будет вторая лекция на площадке выставки «Малая река большого города» расскажет о муниципальном проекте с одноименным названием.
Напомним, в 2020 года власти города реализуют программу по экологической реабилитации реки Содемы, по приведению ее берегов в порядок, по сокращению несанкционированных сбросов в реку.
На лекции вы получите ответы на самые актуальные вопросы:
- почему была принята эта программа?
- что сделано за прошедший период?
- какие организации работают над реализацией проекта?
- выявлены ли загрязнители Содемы?
- почему река считается сейчас одной из самых загрязненных в Вологодской области?
- можно ли существенно улучшить экологическую ситуацию Содемы?
Прочтет лекцию руководитель проекта, начальник отдела экологии администрации города Вологды – Ольга Тихова.
Начало лекции 11 августа в 16:00 в отделе природы музея-заповедника на территории вологодского кремля.
Вход на свободный.
Возрастные ограничения: (12+).