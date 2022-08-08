Кто загрязняет реку Содему: об этом вологжанам расскажут на лекции 11 августа

Лекция «Экологическая реабилитация Содемы – миф или реальность» пройдет 11 августа в Вологодском музее-заповеднике.

Это будет вторая лекция на площадке выставки «Малая река большого города» расскажет о муниципальном проекте с одноименным названием.

Напомним, в 2020 года власти города реализуют программу по экологической реабилитации реки Содемы, по приведению ее берегов в порядок, по сокращению несанкционированных сбросов в реку.

На лекции вы получите ответы на самые актуальные вопросы:

почему была принята эта программа?

что сделано за прошедший период?

какие организации работают над реализацией проекта?

выявлены ли загрязнители Содемы?

почему река считается сейчас одной из самых загрязненных в Вологодской области?

можно ли существенно улучшить экологическую ситуацию Содемы?

Прочтет лекцию руководитель проекта, начальник отдела экологии администрации города Вологды – Ольга Тихова.

Начало лекции 11 августа в 16:00 в отделе природы музея-заповедника на территории вологодского кремля.

Вход на свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

