Сейф для пистолета: как обеспечить сохранность и безопасность оружия, соблюдая нормы закона

08.08.2022 [Новости компаний]

Владельцы огнестрельного оружия обязаны создать условия для его безопасного хранения, обеспечить его сохранность и неприкосновенность. Опираясь на нормативно-правовую базу и здравый смысл, определим как и где хранить пистолет и патроны к нему.

Каким должен быть пистолетный сейф

Сейф под пистолет должен быть изготовлен из металла и запираться надёжным замком. Закон не содержит указаний, касающихся габаритов сейфа и нюансов организации его внутреннего пространства. При выборе ориентируйтесь на размеры оружия и объём боеприпасов.

Интернет-магазин «СЕЙФГАН» предлагает большой выбор пистолетных сейфов российского производства, широкий диапазон цен: от 3 до 20 тыс. рублей. Рекомендованы МВД для физических лиц. Ознакомиться с фото, ценами, характеристиками — перейти в каталог.

Сейфы могут отличаться друг от друга несколькими параметрами:

  • Вариантами анкерного крепления: к стене или полу.
  • Толщиной металла. Предпочтительный выбор — от 2 мм.
  • Типом замка. Ключевой или кодовый электронный — каждый имеет свои плюсы и минусы. Выбор за вами.
  • Ценой. Недорогой сейф для одной единицы короткоствольного оружия может стоить примерно 3-4 тыс. рублей.
  • Дизайном. Большого разнообразия нет: унифицированный вид, нейтральные цвета. Однако можно найти и дизайнерские модели, отлично вписывающиеся в строгий интерьер домашнего или рабочего кабинета.

Отделение для патронов лишним не будет. Обеспечить статичное положение пистолетов, эффективнее организовать пространство помогут специальные подставки — ложементы. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика, и приобретаются дополнительно.

Куда поставить сейф, как закрепить

Конкретное место для расположения оружейного сейфа выбирает его владелец. Чётких инструкций по этому поводу в законе нет. Очевидно, сейф должен быть скрыт от посторонних глаз. Его можно разместить в гардеробе, спальне или кладовке. Отличное решение — встроить пистолетный сейф в стену или спрятать в шкаф-купе.

Следующий момент — крепление сейфа к стене, полу, мебели. Если смотреть с точки зрения здравого смысла и соображений безопасности, незакреплённый пистолетный ящик, который весит 3-10 кг, — лёгкая добыча для злоумышленника. А ещё, пришедший с проверкой сотрудник Росгвардии или уполномоченный представитель МВД, вероятно, расценит отсутствие анкерного крепления как нарушение. Прикрутите сейф к полу или стене, хотя бы к встроенной мебели — это станет дополнительной мерой безопасности и поможет избежать разногласий с проверяющими.

В итоге получается: пистолетный сейф, соответствующий нормам закона, — это металлический ящик, стенки которого имеют толщину не меньше 2 мм, с надёжным замком, установленный в месте скрытом от посторонних глаз, и закрепленный к полу или стене.

Тэги: сейф, оружие

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