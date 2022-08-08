Опубликована программа Форума популярной истории, который пройдет в Вологде 19-21 августа

08.08.2022 [Культура]

Опубликована лекционная программа Форума популярной истории «Без рамок», который пройдет в Вологде 19-21 августа.

Ранее NewsVo рассказывал, что на мероприятии выступят приезжие и местные исследователи прошлого.

Программа форума

Пятница, 19 августа (онлайн-блок форума):

«Присягнувшие Клио: как сегодня может выглядеть работа историка». Лектор – Станислав Дудников, магистр музеологии, популяризатор истории науки и техники. 

Речь пойдет о современном историческом исследовании, которое активно обращается за помощью не только к смежным географии и текстологии, но также, например, к физике, медицине и авиации. Сегодня работа историка может быть намного насыщеннее и даже экстремальнее, чем думают многие. Лекция будет особенно полезна тем, кто готовится выбрать себе специальность и смотрит в сторону истфака, но пока не очень ясно представляет себе путь исследователя-историка.

Лекция будет доступна с 11:00 в группе Научпоп в Вологде в течение всех трех дней форума.

Суббота, 20 августа (публичные лекции):

«Архипелаг ГУПВИ: иностранные военнопленные и интернированные в СССР (1939-1956 гг.)» Лектор – Александр Кузьминых, историк и профессор кафедры философии и истории ВИПЭ. 

Лекция посвящена истории пребывания 4,5 млн иностранных военнопленных и интернированных Второй мировой войны в СССР. Лектор раскроет широкий спектр вопросов истории советского военного плена, таких как формирование лагерной системы ГУПВИ (Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД), правовой статус военнопленных, особенности их жизнеобеспечения и трудового использования, психология военнопленных, формы и методы политической работы с ними, взаимоотношения пленных с местным населением и лагерным персоналом, судьба кладбищ военнопленных и интернированных.

Начало в 11:00, в библиотеке «Книжный экспресс» (ул. Пролетарская, 73). 

Лекция бесплатная, но обязательна предварительная регистрация по ссылке.

«Поколение революционных народников 1870-х гг.: мировоззрение и судьбы». Лектор – Ольга Шемякина, историк, преподаватель РХТУ имени Менделеева (г. Москва). 

В 1870-е гг. революционное движение в России начинает приобретать массовый характер: все больше молодежи вступает в ряды революционеров или сочувствует им. Формируется движение революционных народников, вошедшее в историю «хождением в народ» и убийством Александра II 1 марта 1881 г. Как и почему молодые люди в 1870-е гг. становились революционерами, какие исторические события, личные обстоятельства и прочитанные книги на них повлияли, и как сложились их судьбы после 1881 г.?

Начало в 15:00, в доме-музее Вологодская ссылка (ул. Марии Ульяновой, 33). 

Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке и на входе оплатить музейный билет.

Воскресенье, 21 августа (публичные лекции):

«То, чего не было в России: Реформация как революция духа». Лектор – Анна Савина, историк и преподаватель Вологодского многопрофильного лицея. 

В 2022 году исполняется 505 лет европейской Реформации, которая стала знаковым явлением в мировой истории, заложив основы цивилизации Нового времени. Кто такие протестанты? Почему Лютер считается "отцом Реформации", а Кальвин - "женевским папой"? Как получилось, что социальный протест обратился не только против церкви, но и против власти? Как связаны протестантская этика и бизнес? И наконец, почему в России Реформация не произошла и к чему это привело?

Начало в 11:00, в библиотеке «Книжный экспресс» (ул. Пролетарская, 73). 

Вход свободный, но необходима предварительная запись по ссылке.

«Океания: история, культура и связи с Россией». Лектор – София Пале, историк и старший научный сотрудник Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН (г. Москва). 

Это будет рассказ о российских кругосветных экспедициях начала 19 в. и их открытиях в Океании, преломившихся в топонимии региона; об утопических грёзах русской интеллигенции, связанных с далёкими островами; об образах Океании и её жителей у нашего соотечественника; и, конечно, о каве!

Начало в 15:00, в библиотеке «Книжный экспресс» (ул. Пролетарская, 73). 

Лекция бесплатная, но обязательна регистрация по ссылке.

Организатор мероприятия: вологодская научно-популяризаторская артель «Научпоп».

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: форум, история, лекции, наука

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