Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Суд вынес приговор жителю Сокольского района, признанному виновным в изнасиловании и убийстве, совершённым 17 лет назад.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2004 году подсудимый, которому тогда было 18 лет, увидел в Песчаном переулке Сокола 24-летнюю пострадавшую. Пьяный юноша напал на неё, изнасиловал и несколько раз ударил складным ножом по голове, шее и туловищу. После он сбросил тело девушки в пруд и скрылся.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но 16 лет спустя ДНК из биоматериала, оставленного на теле жертвы, совпало с ДНК ранее судимого за создание банды жителя Вологодской области. К тому моменту мужчина уже отбывал наказание в колонии.

«В судебном заседании подсудимый вину свою в совершении убийства признал частично. Вину в совершении изнасилования не признал, пояснил, что половой акт между ними происходил по обоюдному согласию, после которого в ходе ссоры он нанес ей три-четыре удара ножом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и тела погибшей, а также заключениями экспертиз. Мужчину признали виновным в убийстве и изнасиловании, но освободили от наказания за изнасилование в связи с истечением срока давности.

С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил сокольчанину окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока в колонии строгого режима.