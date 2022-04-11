Жителя Сокольского района будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности

11.04.2022 [Происшествия]

Житель Сокольского района пойдет под суд за убийство и изнасилование, свершенные 17 лет назад. Установить личность подозреваемого удалось по образцам ДНК, изъятым с места преступления.

По версии следствия, в начале сентября 2004 года 18-летний житель Сокольского района, будучи пьяным в Песчаном переулке Сокола, увидел одинокую 24-летнюю местную жительницу. Молодой человек напал на женщину со складным ножом и ударил несколько раз по голове, шее и туловищу.    

«Подозреваемый повалил женщину на землю и изнасиловал. Продолжая свои преступные действия, он более 20 раз ударил ножом пострадавшую, от чего та скончалась на месте происшествия. После убийства с целью сокрытия совершенных преступлений, обвиняемый переместил тело жертвы в пруд и скрылся», — рассказали в региональном управлении СК.

Это преступление долгое время оставалось нераскрытым. Установить личность фигуранта дела удалось благодаря применению криминалистической техники, использования возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных.

«В частности, с места происшествия был изъят объект с биологическими следами, по которому была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Спустя 16 лет обнаруженные ДНК совпали с ДНК ранее судимого за создание банды, совершавшей при его непосредственном участии разбойные нападения и убийства жителя Вологодской области, отбывавшего длительное наказание в исправительном учреждении», — также пояснили в управлении СК.

Несмотря на то, что обвиняемый признал вину лишь частично, следствие считает, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы привлечь подозреваемого к уголовной ответственности. Дело в ближайшее время будет передано в суд.

 

Тэги: убийство, изнасилование, ДНК, уголовное дело
СУ СК по Вологодской области

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