Мегафон: россияне стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке

05.08.2022 [Новости компаний]

Российские потребители стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке. Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33% по сравнению с январем-июлем 2021 года. В Вологодской области рост оказался чуть ниже, чем по стране, и составил 25%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

 

Рост по России ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь-март трафик абонентов МегаФона увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле-июне – уже на 42,7%. В Вологде во втором квартале интерес вырос на 40%.

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с определенной категорией товаров – дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Такие платформы предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров. Для потребителей шопинг на таких ресейл-платформах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому доверие к таким площадкам растет. За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового ритейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин – тренд на осознанное потребление и заботу об экологии и рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление среди россиян тренда на разумное потребление подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией Smart Bazar предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией.

За первые 3 месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине МегаФона вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют все новое – в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но партнеры видят рост спроса и в остальных частях страны.

 МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Тэги: Мегафон, вторичный рынок
Фото shotterstock.com

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