В Бабаевском районе появится виртуальный концертный зал

05.08.2022 [Общество]

В Бабаево 6 августа на площадке Бабаевского центра культурного развития откроется виртуальный концертный зал на 60 мест. 

«Это первый на территории этого района виртуальный концертный зал и 13-й по счету в Вологодской области. На создание зала и закупку необходимого для проведения трансляций звукового и мультимедийного оборудования в рамках национального проекта „Культура“ был выделен один миллион рублей, — рассказал и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. — Жители и гости Бабаевского района смогут смотреть выступления коллективов и исполнителей мирового масштаба на лучших концертных и театральных площадках страны, не выезжая за пределы родного города». 

Концерты и спектакли в ВКЗ транслируются не только в онлайн-режиме, но и в записи — в любое удобное время. Для зрителей все мероприятия бесплатны.

Первым горожане увидят концерт классической музыки в исполнении Российского национального оркестра (фортепиано — Борис Березовский и Дмитрий Маслеев, дирижер — Павел Сорокин).

В Бабаевском Центре культурного развития работают народный театр и народный хор. В городе есть Детская школа искусств, которую посещают более 500 учеников. Благодаря трансляциям виртуального концертного зала с высоким качеством изображения и звука будущие музыканты смогут побывать на концертах ведущих коллективов страны и повысить свой уровень культурного просвещения. 

Проект Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» стартовал в ноябре 2014 года, по итогам Года культуры, объявленного в стране. В Вологодской области уже работают 12 виртуальных концертных залов: два зала в Вологде и по одному в Череповце, Верховажье, Тарноге, селе Молочном, Великом Устюге, Красавино, Вытегре, Соколе, Харовске, Кириллове.

Тэги: культура

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