В Вологде будут судить женщину, которая выкинула свою собаку с восьмого этажа

Прокуратурой города Вологды направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы областной столицы в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель

«Как установлено в ходе расследования, обвиняемая будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов города Вологды, имея умысел на жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, схватила собаку за лапы и подняла на руки, затем вынесла на балкон и выбросила с 8 этажа, осознавая возможность причинения боли и страданий животному. В результате от полученных травм животное погибло», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

За совершение указанного преступления жительнице областной столицы грозит наказание в виде лишения свободы.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Очевидец заявил правоохранителям, что видел, как кто-то выбросил собаку с балкона жилого дома. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что питомец принадлежит 36-летней местной жительнице. Подозреваемая призналась, что в один из дней она выпивала, а животное скулило и мешало ей отдыхать.