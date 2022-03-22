В Вологде пьяная женщина выбросила собаку с восьмого этажа

В Вологде полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Очевидец заявил правоохранителям, что видел, как кто-то выбросил собаку с балкона жилого дома. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что питомец принадлежит 36-летней местной жительнице. Подозреваемая призналась, что в один из дней она выпивала, а животное скулило и мешало ей отдыхать.

«А вспомнив, что накануне домашний питомец ещё поцарапал сына, она схватила собаку, вышла с ней на балкон и, вытянув руки вперед, отпустила животное. Упав с 8-го этажа жилого дома, собака скончалась на месте», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теперь вологжанке грозит до трёх лет лишения свободы. Она раскаялась в содеянном. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.