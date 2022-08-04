На игры и развлечения дворянской эпохи приглашает усадьба Брянчаниновых 13 и 20 августа

Программа «Развлечения и игры дворянской эпохи» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 13 и 20 августа.
– Лето – самое подходящее время для игр в парке. Мы предлагаем вам принять участие в парковых играх, которые были популярны в 19-м веке. Вы узнаете, как играли в серсо, французскую игру бильбоке и ее японскую разновидность кендама, игру «французские новости», конкурс «поймай бабочку», а приняв участие в игре «флирт цветов», посредством названий растений, каждый желающий может зашифровать сокровенные мысли, – рассказывают организаторы.
Начало мероприятий 13 и 20 августа в 12:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района Вологодской области.
Возрастные ограничений: (6+).