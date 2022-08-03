Первоначальный цвет дома Панова в Вологде удалось выявить в ходе реставрации

Каким был первоначальный цвет дома Панова удалось выяснить в ходе реставрации.

Напомним, в прошлом году администрация города выставила на торги дом-памятник на Герцена, 38 площадью 297,9 кв. м. с земельным участком на 711 кв. м. Дом приобрел известный в Вологде меценат Герман Якимов.

Дом Панова – это небольшой двухэтажный особняк. Ориентировочная дата постройки – 1825 год. Этот дом интересен тем, что здесь сохранилась настенная масляная живопись 19-го века, автор которой до сих пор не известен.

– Этот дом хранит в себе много тайн, и не о всех мы готовы рассказывать сейчас, время пока не пришло. Но об одном исторически важном событии, состоявшемся сегодня, не могу молчать, – написала на своей странице в социальной сети Лариса Якимова. – Сегодня мы присутствовали на научном открытии. А именно, на определении родного цвета дома и принятие решения, каким же цветом он будет выкрашен уже совсем скоро.

На фотографиях и видео, которые опубликовала Лариса Якимова, реставратор показывает небольшой участок наличника, покрашенный в светло зеленый цвет.

– Вот это цвет стены, – поясняет реставратор.

– А почему он здесь? – спрашивает Лариса Якимова.

– Красили. Капельки попали, – поясняет реставратор.

О ценности Дома Пановых говорили исследователи говорили в разные времена:

– Ценнейший памятник деревянного жилого зодчества рубежа 19-20 веков, выполненный безусловно одаренным мастером. Дом сохранил первоначальную планировку с элементами изначального состояния интерьера. Необычности объемной композиции дома (с балконом и входом, расположенным со значительным углублением от красной линии улицы) соответствует уникальное декоративное убранство фасадов; богатство пластики, рисунок резьбы, ее высокий профессиональный уровень делают дом архитектурной достопримечательностью Вологды, имеющей высокую художественную ценность, – говорится об этом доме в Рекомендациях по застройке охранных зон и регулирования застройки города Вологды, разработанных ЦНИИП градостроительства при Госстрое СССР в 1975 году.

- Двухэтажный особняк, принадлежавший купцам Пановым, уникальный для Вологды пример сохранения не только внешнего, но и внутреннего убранства. Богато декорированные резьбой наличники окон украшают северный и восточный фасады здания. Расположенный над входом балкон имеет редкое для вологодского деревянного зодчества металлическое ограждение, находящееся между резными столбиками. Подлинным сокровищем этого памятника является настенная живопись, представляющая собой картины в «голландской манере». Еще в конце 1980-х годов она сохранялась во всех помещениях второго этажа, но была скрыта большим слоем обоев. Вялотекущий ремонт и постоянные смены собственников привели к невосполнимым утратам. Когда, наконец-то, в 2007 году нашлись деньги на реставрацию дома, живопись уцелела лишь в трех комнатах. Сейчас она полностью расчищена и восстановлена. Возможно, новая организация, занявшая здание – Фонд «Во имя добра» – позволит проводить в нем экскурсии, и жители и гости города смогут сами увидеть произведения неизвестного, но безусловно талантливого мастера, – говорится о памятнике в группе Хранители Вологды в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что помимо реставрации Дома Пановых Герман Якимов уже восстановил три исторических дома в Вологде – Дом купца Черноглазова на улице Чернышевского, 17, Дом Извозчикова на Чернышевского, 55 и Дом Дружинина на Мальцева, 18. Все эти здания он купил. Дом Засецких – еще одно здание, которое бизнесмен сейчас восстанавливает на условиях аренды. Якимов заключил с Росимуществом договор аренды здания на 49 лет, помимо расходов на реставрационные работы он ежегодно платит государству 198 674 рублей. В усадьбе Засецких меценат намерен восстановить весь усадебный комплекс: дом, флигель, зимники, каретник.