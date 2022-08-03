Создатель паблика «Омбудсмен полиции» приговорен к 5 годам заключения

Люблинский районный суд Москвы приговорил создателя паблика «Омбудсмен полиции» к 5 годам общего режима. Он признан виновным в вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении представителей власти.

Первоначально обвинение против Воронцова строилось на 14 эпизодах, однако во время прений прокуратура отказалась от 9 эпизодов, которые вменялись Воронцову и потребовала для него 6 лет колонии.

Кроме того, Воронцова — бывшего сотрудника правоохранительных органов лишили звания майора и запретили ему администрировать интернет-ресурсы в течение 10 лет. Сам Воронцов называл возбужденное против него уголовное дело местью за правозащитную деятельность.

Владимир Воронцов после увольнения из органов на протяжении нескольких лет занимался юридической защитой прав полицейских, для чего создал правозащитный проект «Омбудсмен полиции».

Ранее NewsVo сообщал, что суд прекратил уголовное дело против вологодского админа паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Дело против него было возбуждено практически одновременно с делом Воронцова. В рамках расследования Худяков несколько месяцев провел в одном из московских следственных изоляторов.