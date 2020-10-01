Суд закрыл дело вологодского админа паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова

01.10.2020 [Общество]

Суд в Вологде прекратил уголовное дело о распространении порнографии, возбужденное в отношении экс-админа паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. С соответствующим ходатайством выступили подсудимый и его защитник, мотивируя это истечением сроков давности. Государственный обвинитель и потерпевшая не возражали против прекращения дела.

- Худяков обвинялся в том, что 05.09.2018 г. в 18.00 в закрытом чате социальной сети «ВКонтакте» «Советники омбудсмен» опубликовал порнографическое изображение Д., которое получил из неустановленных следствием источников, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что обыск в квартире вологодского администратора паблика «Омбудсмен полиции» прошел 23 мая. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщало ТАСС. 

«По предварительным данным, обыск проходит в квартире Худякова в Вологде. По имеющимся данным, следственное действие связано с делом основателя „Омбудсмена полиции“ Владимира Воронцова», — сказал собеседник агентства. Худяков — бывший сотрудник ФСИН, который стал участником проекта «Омбудсмен полиции».

Жена Худякова рассказала ОВД-инфо, что при обыске в их частном доме были изъяты компьютеры, телефоны и флеш-накопители. Женщине заявили, что дело якобы связано с порнографией. Она отмечает, что сотрудники полиции вели себя грубо, мужа в итоге увезли в Москву. 

«Омбудсмен полиции» — правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. 

Тэги: омбудсмен полиции, уголовное дело, суды, сроки

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