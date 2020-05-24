К вологодскому администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

23 мая следователи провели обыск в квартире вологодского администратора паблика «Омбудсмен полиции». Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, обыск проходит в квартире Худякова в Вологде. По имеющимся данным, следственное действие связано с делом основателя „Омбудсмена полиции“ Владимира Воронцова», — сказал собеседник агентства. Худяков — бывший сотрудник ФСИН, который стал участником проекта «Омбудсмен полиции».

Женя Худякова рассказала ОВД-инфо, что при обыске в их частном доме были изъяты компьютеры, телефоны и флеш-накопители. Женщине заявили, что дело якобы связано с порнографией. Она отмечает,что сотрудники полиции вели себя грубо, мужа в итоге увезли в Москву.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы арестованного создателя проекта Воронцова, подтвердил информацию об обысках у Худякова.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Владимира Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). 25 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест. Воронцов свою вину не признает. «Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.