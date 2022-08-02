Алина Кабаева попала под санкции США вместе с совладельцами «Фосагро»

02.08.2022 [Политика]

Алина Кабаева попала в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Всего Минфин США добавил в список по России 13 физических лиц и более 30 юридических, а также два судна. Алина Кабаева является председателем совета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа». Ранее санкции против нее ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия.

Также в санкционном списке оказались Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (совладельцы «Фосагро»).

В апреле этого года Андрей Гурьев — старший попал под санкции Великобритании. Его активы в этой стране заморожены вместе с активами «Сбера» и Московского кредитного банка. Сообщает Forbes.

Ранее его сын, который являлся главой компании, столкнулся с санкциями Евросоюза из-за проведения Россией военной спецоперации в Украине. В этот же день было сообщено об отставке генерального директора компании.

Тэги: санкции, Фосагро

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