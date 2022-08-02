На благоустройство Площади Согласия в Верховажье, закупку на которое два раза отменяло УФАС, выделены допсредства

На благоустройство Площади Согласия в Верховажье выделили дополнительные федеральные средства. Ранее закупку на благоустройство площади два раза отменяло УФАС.

В конце мая Вологодское УФАС России второй раз аннулировало закупку на 54 миллиона рублей, проводившуюся в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». С жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель.

Предмет закупки — благоустройство центральной части села Верховажья, Площадь Согласия. Заказчиком являлась Администрация Верховажского сельского поселения. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 54 миллионов рублей.

Жалоба предпринимателя признана необоснованной, но при проведении внеплановой проверки комиссия Вологодского УФАС установила многочисленные нарушения в конкурсной документации. Нарушения были выявлены и при установлении порядка оценок заявок. Заказчик установил наименьшую сумму закупки — 51 млн рублей и наибольшую, ограничив число потенциальных участников закупки. Были и другие нарушения.

Администрации Верховажского сельского поселения было выдано предписание отменить процедуру заключения контракта. Данная закупка уже проводилась в феврале 2022 года. Тогда в ходе внеплановой проверки также были выявлены многочисленные нарушения, закупка была аннулирована. При повторном размещении закупки не только не были устранены выявленные нарушения, но и допущены новые.

Сейчас выяснилось, что материалы подорожали и на благоустройство площади требуется больше денег.

«Изначально стоимость проекта составляла порядка 72 млн рублей. Но в связи с удорожанием строительных материалов мы обратились в Минстрой России о дополнительной потребности в финансировании в размере 15,8 млн рублей. 28 июля Распоряжением Правительства РФ на реализацию проекта-победителя конкурса были выделены необходимые средства. В августе будет заключено дополнительное соглашение, и работы выполнят в полном объеме. Верховажцы увидят обновленное общественное пространство к концу года», — говорит начальник Департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

Проект этого общественного пространства стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах в прошлом году. Конкурс проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы на объекте стартовали в 2022 году.

Обустраиваемая территория площадью 1,7 га расположена в центральной части села Верховажье у Успенского собора и включает березовую рощу, дворик у Камерного театра, а также фрагменты прилегающих улиц Октябрьской, Свободы, Пионерской и Тотемской. Площадь Согласия является историческим ядром сельского поселения, поблизости сосредоточены объекты социального и культурного значения.

Специалисты уже провели работы по расчистке пространства от больных деревьев и поросли, выполнили планировку территории, завезли строительные материалы и инструмент. Начаты работы по установке бордюрного камня и укладке тротуарной плитки.