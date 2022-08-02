В полиции показали видео момента возвращения семьи, которая потерялась в Шекснинском районе

02.08.2022 [Общество]

В поисках пропавшей семьи в Шекснинском районе принимал участие помощник оперативного дежурного, прапорщик полиции Кирилл Мальцев. Именно он с самолета увидел пропавшую женщину с детьми. Кирилла взяли на самолет, так как  он знает местность, часто охотится в тех местах, где пропала женщина с детьми. В какой-то момент он заметил дым от костра.

До самолета местность патрулировал вертолет, по громкой связи призывая пропавших обозначить себя, если есть возможность, развести костер. 

Координаты места, где был замечен костер, тут же были переданы поисковикам, которые на болотоходах добрались до места. Когда пропавших вывели из леса, ими занялись медики, ведь время, пока семья блуждала в лесу, они питались только грибами и ягодами. На двух скорых женщина с детьми были доставлены в больницу.  Сообщают в УМВД Вологодской области.

«Самолет патрулировал местность в течение трех часов. Примерно, в 16:15 я заметил струйку дыма. Стали снижаться и отчетливо увидели людей. Двоих поменьше и одного взрослого. Очертили круг и сразу передали координаты поисковикам Лизы Алерт. Потерявшиеся были в заболоченной местности, руками они не махали, когда нас увидели, были очень ослаблены. До ближайшей деревни было 8 км по прямой», — рассказал NewsVo Кирилл Мальцев.

После осмотра медиками в Шекснинской ЦРБ маму с мальчиком отпустили, а девочку с симптомами простуды оставили в стационаре под наблюдением врачей. 

Момент возвращения заблудившейся семьи попал на видео:

 

Ранее NewsVo писал, женщина, пропавшая в Шекснинском районе, приехала погостить на родину своих предков из Мончегорска. Она не была в этих местах тридцать лет. Пропажу обнаружил родственник женщины. В ходе поисков пропавшие люди были  найдены около 19 часов 1 августа в Шекснинском районе возле урочища Беспутово. В десяти километрах от места, где они остановились. 

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