Женщина, пропавшая в Шекснинском районе, приехала погостить на родину своих предков из Мончегорска

В Шекснинском районе продолжаются поиски пропавшей женщины и ее двоих детей.

Ранее NewsVo писал, что в Шекснинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины и двоих детей.

«По версии следствия, 30.07.2022 череповчанин сообщил в правоохранительные органы об утрате связи с сестрой и ее детьми, приехавшими из Мурманской области и отдыхавшими на даче в деревне Красново Шекснинского района», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При осмотре дачи следователи нашли личные вещи 52-летней женщины, 14-летнего мальчика и 11-летней девочки.

По данным районной газеты «Звезда» Узинюк Светлана 1969 года рождения имела к району весьма отдаленное отношение.

«В детстве её привозили на лето к бабушке в деревню Астралиха, а в полутора километрах, в деревне Красново, жил её троюродный брат Александр. Это в районе села Чаромское… Прошло время, деревня Астралиха исчезла с поверхности, а Светлана примерно тридцать лет спустя решила проведать места, где прошло её детство и показать их уже своим детям: мальчику и девочке 2008 и 2011 г. р. соответственно. Сразу надо отметить, что Светлана и её семья никоим образом не относятся к проблемным: живет в Мончегорске, свой парикмахерский бизнес, вредных привычек не имеет… Светлана договорилась со своим троюродным братом Александром, что она приедет с детьми в деревню Красново, где у него до сих пор был свой дом-дача и он разрешил им погостить в этом доме»

Женщина вместе с детьми приехали в Красново в конце прошлой недели. Александр свозил детей искупаться в Квасюнино и уехал в Череповец в понедельник. Во вторник он снова возвращался в Красново, но уже не нашел гостей в доме.

«Все было на своих местах, дом закрыт «на палочку», а люди исчезли. Складывалось ощущение, что они только что вышли на минуточку из дома и, похоже, в самой легкой обуви… Александр решил, что Светлана с детьми решила пойти в свою деревню Астралиху, съездил туда на машине, но никого не нашел и после этого снова уехал в Череповец. Он был уверен, что просто разошелся с сестрой на местности и у нее все в порядке. На звонки она не отвечала, но и это не смутило Александра, поскольку связь там очень плохая.

В субботу 30 июля Александр снова приехал в Красново. В доме явно никто не бывал. После этого он сразу обратился в полицию и сразу были запущены все розыскные механизмы.

Сейчас в поисках задействованы специалисты МЧС, личный состав райотдела полиции, поисковый отряд добровольцев. Применяются квадрокоптеры и розыскная собака, обследованы все заброшенные колодцы и пруды. По основной версии, женщина с детьми могла пойти самостоятельно искать свою деревню Астралиху и заблудиться. Лес в этом районе весьма густой и сбиться с пути очень легко.

«Косвенно эту версию подтверждает и поведение розыскной собаки: она взяла след, который вел чуть в сторону от исчезнувшей деревни и быстро оборвался… При определенном стечении обстоятельств женщина и дети могли пройти мимо населенных пунктов уйти в леса на севере района. Поиски продолжаются.

По данным газету «Звезда» в доме-даче, где гостила Светлана и её дети обнаружены их телефоны, ноутбук, документы и деньги. Последний звонок с их телефона был сделан 26 июля. Семья отсутствует уже пять суток. Отец детей с матерью разошлись, в Мончегорске у Светланы есть еще одна дочь 2006 г. р.

Поиски продолжаются.