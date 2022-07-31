В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей

В Шекснинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины и двоих детей.

«По версии следствия, 30.07.2022 череповчанин сообщил в правоохранительные органы об утрате связи с сестрой и ее детьми, приехавшими из Мурманской области и отдыхавшими на даче в деревне Красново Шекснинского района», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При осмотре дачи следователи нашли личные вещи 52-летней женщины, 14-летнего мальчика и 11-летней девочки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Организованы розыскные мероприятия. Расследование продолжается.