Архангельский мост в Череповце откроют 10 августа

Торжественное открытие Архангельского моста перенесли с 12 на 10 августа. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Олег Кувшинников.

«Дату открытия моста перенесли из-за плотного графика руководства страны. 4 августа пройдет совещание, на котором согласуем время и программу праздничных мероприятий. 15 лет мы мечтали построить этот мост и 10 августа обязательно сдадим объект в эксплуатацию», — отметил Олег Кувшинников.

Испытания Архангельского моста прошли 26 июля.

Ранее NewsVo писал, что на торжественные мероприятия по поводу открытия моста потратят около 30 млн рублей. Там будет запущено шоу дронов, череповчан также ждет пиротехническое шоу и концерт Чайфа и Дискотеки Аварии. Кроме этого, мост и прилегающую к нему улицу украсят флагами, на которые ушло более 500 тысяч рублей. Плюс специально к открытию будет написана песня.