Житель Харовского района погиб в ходе спецоперации в Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Харовского района Владимир Столмов.

«Владимир родился в 1996 году в д. Сорожино Харовского района. Учился в МБОУ „Сорожинская средняя общеобразовательная школа имени И.Налетова“, а с 5 по 11 класс в Вологодской кадетской школе-интернат в г. Соколе. Закончил Вологодский государственный университет. В 2018 году поступил на военную службу по контракту. Проходил службу в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в г. Черняховске Калининградской области», — написала глава Харовского района Ольга Миролюбова у себя на странице.