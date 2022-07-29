В Кичменгско-Городецком районе подростка, попавшего в ДТП на мопеде отца, оштрафовали на пять тысяч рублей

В Кичменгско-Городецком районе прокуратура провела проверку по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток и 7-летний мальчик.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла в посёлке Югский на улице Садовой 11 июня около 13:00. 16-летний пострадавший перевозил 7-летнего знакомого на мопеде отца. Нарушив ПДД, юноша не уступил дорогу автомобилю УАЗ-39629, в результате чего произошло столкновение. Оба несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы.

«По итогам проведенной по факту ДТП проверки отец подростка привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления), ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) — назначено наказание в виде предупреждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Подростка также привлекли к административной ответственности за вождение без прав. Ему назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.