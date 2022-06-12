Двое подростков пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе 11 июня

12.06.2022 [Происшествия]

Двое подростков пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области.

Авария произошла в поселке Юрский на улице Садовой у дома №55 11 июня около 13:00.

По предварительной версии, 16-летний подросток на мопеде «Мотоленд», выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ», которым управлял 64-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда и его пассажир – 17-летний подросток. Оба они с различными травмами были доставлены в медучреждение. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Тэги: ДТП с ребенком

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