Двое подростков пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе 11 июня

Двое подростков пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области.

Авария произошла в поселке Юрский на улице Садовой у дома №55 11 июня около 13:00.

По предварительной версии, 16-летний подросток на мопеде «Мотоленд», выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ», которым управлял 64-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда и его пассажир – 17-летний подросток. Оба они с различными травмами были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.