Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа

II Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в селе Шелота Верховажского района Вологодской области с 12 по 14 августа.

– ПЕЧКАфест – первый и единственный в России кинофестиваль с тематическим фокусом на деревне и сельском образе жизни. Мероприятие включает конкурсные показы игрового и документального кино, внеконкурсные показы, творческие встречи с деятелями кино, а также мастер-классы по традиционным ремеслам, выступления музыкальных коллективов и другие активности, погружающие гостей фестиваля в атмосферу северной деревни, – сообщают организаторы.

Гости могут приехать на фестиваль с палаткой и остаться с ночевкой, чтобы посмотреть всю программу фестиваля. Для тех, кто приедет на личном автомобиле и без палатки, организаторы планируют опубликовать в группе мероприятия в социальной сети информацию о местах ночлега в соседних поселениях.

Программа II Международного фестиваля деревенского кино «Печка 2022»

Документальное кино:

1. «Поморские жонки», реж. Анна Каторина (Россия)

2. «Точка», реж. Алия Султан (Россия)

3. «Мээрман», реж. Айкол Нурланбек уулу (Кыргызстан)

4. «Незатопленные истории Белого озера», реж. Анор Тукаева (Россия)

5. «The Dream», реж. Tamara Broćić (Сербия)

6. «The Promise», реж. Григор Мурадян (Армения)

7. «Village in the sky», реж. Ramesh Laxmanrao Holbole (Индия)

8. «Across the Himalaya», реж. Jasper Neupane, Rashmita Limbu (Швеция)

9. «Burden child», реж. Tommaso Cotronei (Италия)

10. «Everything Is Fine», реж. Muhammet Beyazdağ (Турция)

11. «Qarlavaj», реж. Ehsan Kamali (Иран)

Игровое кино:

1. «Две пули», реж. Глеб Прохоров (Россия)

2. «Ласточка», реж. Малика Мухаммеджан (Казахстан)

3. «Ил», реж. Мария Кашлачева (Россия)

4. «Нина», реж. Роман Черников (Россия)

5. «Spring Days», реж. Imad Badi, (Марокко)

6. «World and me», реж. Eldor Qudratillayev (Узбекистан)

7. «Dad, shall we sing something?», реж. Aidana Baurjanqizy (Казахстан)

8. «Estrellas del desierto» реж. Franc Planas, (Чили)

9. «Этюд», реж. Мумин Латифи (Таджикистан)

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.