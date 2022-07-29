Глава Судского поселения разместила в открытом доступе свое фото в бейсболке с символикой каннабиса

29.07.2022 [Общество]

В Череповецком районе глава Судского поселения Елена Волкова разместила в открытом доступе свое фото в бейсболке с символикой каннабиса. Снимок разошелся по соцсетям. По российскому законодательству, изображение конопли, не привязанное к свойствам продукта, на который оно нанесено, является пропагандой наркотических средств.

Так, например, в мае этого года житель Вологодской области получил штраф за то, что опубликовал картинку с коноплей. 35-летний мужчина опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте» фотографию, на которой, согласно заключениям специалистов ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» и БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер», графически изображено растение, имеющее морфологические признаки, характерные для растения рода Cannabis (конопля).

«Демонстрация такой фотографии на странице в социальной сети „ВКонтакте“ может быть истолкована как деятельность, направленная на формирование в сознании лиц, обозревающих товар, установок и (или) стереотипов поведения, допускающих употребление данного растения», — пояснили тогда в пресс-службе судов Вологодской области. 

60-летняя глава Судского сельского поселения Елена Волкова уже не раз попадает в неловкие ситуации. Часто она грубо отвечает своим подписчикам на их замечания. В марте этого года она, к примеру, заявила, что жители поселка собираются сжечь ее чучело на Масленицу. Но потому удалила пост. 

Елена Волкова занимает свою должность уже второй срок, представляет «Единую Россию». На сайте Центризбиркома в ее портфолио имеется отметка о погашенной судимости по статье «Хулиганство».

Тэги: глава, чиновники

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