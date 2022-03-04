Глава Судского поселения Череповецкого района заявила, что жители поселка собираются сжечь ее чучело на Масленицу

Глава судского сельского поселения Елена Волкова заявила, что жители поселка собираются сжечь ее чучело на Масленицу. Об этом она написала на своей странице в ВК. Но потом удалила свой пост.

Жители, правда, успели сделать скрин поста.

В нем говорилось о том, что в Череповецком районе и в поселении создаются рабочие группы по подготовке к празднованию Дня Победы и юбилея района. Она попросила людей не стесняться и слать свои предложения, даже если они будут «бредовые».

«Некоторым жителям нашего поселения приходят бредовые идеи такие как, сжечь чучело главы поселения на берегу реки Суда на Масленицу и получить от этого массу хороших эмоций, кайфа, драйва и еще чего там. Флаг вам руки «КРАСОТКИ», — написала Елена Волкова.

И решила взять всех на «слабо».

«А слабо придумать патриотическую акцию к Дню Победы или Дню района и организовать людей на эту акцию?» — спросила она.

На этот вопрос глава поселения ответила сама. Она думает, что людям слабо, ведь не у всех есть от природы организаторские способности.