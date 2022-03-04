Глава Судского поселения Череповецкого района заявила, что жители поселка собираются сжечь ее чучело на Масленицу

04.03.2022 [Общество]

Глава судского сельского поселения Елена Волкова заявила, что жители поселка собираются сжечь ее чучело на Масленицу. Об этом она написала на своей странице в ВК. Но потом удалила свой пост. 

Жители, правда, успели сделать скрин поста. 

В нем говорилось о том, что в Череповецком районе и в поселении создаются рабочие группы по подготовке к празднованию Дня Победы и юбилея района. Она попросила людей не стесняться и слать свои предложения, даже если они будут «бредовые».

«Некоторым жителям нашего поселения приходят бредовые идеи такие как, сжечь чучело главы поселения на берегу реки Суда на Масленицу и получить от этого массу хороших эмоций, кайфа, драйва и еще чего там. Флаг вам руки «КРАСОТКИ», — написала Елена Волкова. 

И решила взять всех на «слабо». 

«А слабо придумать патриотическую акцию к Дню Победы или Дню района и организовать людей на эту акцию?» — спросила она.

На этот вопрос глава поселения ответила сама. Она думает, что людям слабо, ведь не у всех есть от природы организаторские способности. 

Тэги: маразмы

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