Случай с обнаружением стекла в хлебе воспитанником одного из детсадов Вологды проверит прокуратура

29.07.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об обнаружении осколка стекла в хлебобулочном изделии в одном из детских садов города Вологды.

Проведение проверки поручено прокуратуре города Вологды. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее NewsVo писал, что воспитаннику одного из детских садов Вологды попало стекло в хлебе. Вся партия хлеба была изъята и дошкольных учреждений.

Тэги: хлеб, дети

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