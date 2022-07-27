Воспитаннику одного из детских садов Вологды в хлебе попало стекло

Администрация города Вологды сообщила, что сегодня появилась информация об обнаружении стекла в куске батона в одном из детских садов Вологды.

«Такой инцидент действительно произошел в одном из дошкольных учреждений областной столицы. Осколок стекла был найден в ломте батона „Нарезной“, который был подан на ужин в одной из групп. Ребенок не пострадал. Стекло было обнаружено при разламывании куска хлеба, воспитанник детского сада его в пищу не употреблял. Вся партия хлеба как в этом дошкольном учреждении, так и во всех остальных была изъята. Производителем указанной партии батона „Нарезной“ является ЗАО „Вологодский хлебокомбинат“, поставщиком — ИП Смирнов Р.С. И поставщик, и производитель проинформированы об инциденте, в адрес поставщика направлена претензия по качеству продукции. Ведется проверка», — прокомментировали ситуацию власти.

Ранее NewsVo писал, что товары местных производителей для садов и школ будут закупать по прямым контрактам.