Товары местных производителей для садов и школ будут закупать по прямым контрактам

27.04.2022 [Общество]

На антикризисном штабе 26 апреля были приняты решения для обеспечения продуктами питания государственных и муниципальных заказчиков по контрактам. Речь идет о поставках продовольствия в детские сады и школы.

Механизм закупки необходимых продуктов изменится без потери качества и при соблюдении сроков поставок. Централизованным станет весь областной заказ продуктов питания, производимых за пределами региона. Аккумулирующую роль в этом процессе сыграет областной распределительно-логистический центр.

«Проводить закупки продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений поручаю централизованно с использованием инфраструктуры распределительно-логистического центра. Аналогичный механизм уже используется для учреждений здравоохранения, социальной защиты и учреждения среднего профессионального образования, – подчеркнул Олег Кувшинников. – Заключение длительных централизованных контрактов позволит обеспечить надежность и прогнозируемость поставок продуктов питания, качество и сбалансированность поставляемых продуктов, зафиксировать цену на продукты питания и обеспечить экономию ресурсов».

С местными товаропроизводителями перейдут на заключение прямых контрактов. Эта мера коснется сфер образования, здравоохранения и социальной защиты населения, и, по мнению главы региона, позволит обеспечить продовольственную безопасность и поддержать местный бизнес.

Кроме того, на Вологодчине будет реализовано право по установлению дополнительных случаев закупки у единственного поставщика для муниципальных заказчиков. Это сделана с целью сокращения сроков поставки. При исполнении контрактов будет установлена возможность авансирования в размере до 90%, что удешевит закуп. Губернатор уточнил, что это решение не отменяет проведение закупок на конкурсной основе и не помешает развитию конкуренции. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года. 

Ранее NewsVo писал, что родители Вологды обратились к властям из-за изменения меню в садах, роста цен на оплату детсада. Родители просят выделить дополнительные субсидии на питание, и изменить средний размер оплаты за сад, который не менялся с 2013 года. В связи с этим компенсация за сад фактически меньше.

Тэги: закупки, продукты, госзакупки

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