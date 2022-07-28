В Кадникове из окна выпал ребенок

28.07.2022 [Происшествия]

Двухлетний ребенок выпал из кона третьего этажа в Кадникове. Происшествие случилось сегодня на улице Володарского.

«Мальчик в тяжёлом состоянии, госпитализирован в больницу города Вологда. За жизнь ребёнка сейчас борются врачи. Очень надеюсь, что маленькому кадниковчанину помогут врачи и мальчик поправится. Обращаюсь ко всем родителям: будьте внимательны к своим детям, берегите их, не подвергайте их неокрепшее здоровье опасности. Обязательно проверяйте окна и двери, если у вас маленькие дети!», — написал в соцсетях глава района Юрий Васин.

Это уже третий случай выпадения маленьких детей из окна в этом году в Сокольском районе. 

Ранее NewsVo писал, что в Кадникове погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна. 

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