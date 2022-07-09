В Кадникове погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна

09.07.2022 [Происшествия]

В Кадникове погиб 4-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку

8 июля вечером мальчик, находившийся с несовершеннолетним братом в квартире одного из домов, расположенной на 5 этаже, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из открытого окна, ударившись о землю. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Мать погибшего в момент получения им травм отсутствовала в квартире, и по мнению следствия не обеспечила надлежащий присмотр за малолетним, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: выпал из окна, дети

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