Жителя Вологодской области приговорили за попытку рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий республики Калмыкия

В Калмыкии суд вынес пригоров шести жителям Республики Дагестан, Свердловской области, Вологодской области за попытку рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий.

«Следствием и судом установлено, что группа лиц, из числа жителей соседних регионов, с целью завладения имуществом и денежными средствами трех коммерческих предприятий, осуществляющих деятельность по добыче нефти на месторождениях, расположенных на территории Республики Калмыкия, путем использования нелегитимной доверенности, находясь на территории Республики Дагестан, организовали проведение нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале указанных предприятий подставной коммерческой организацией. После чего, в целях проведения регистрационных действий налоговым органом по внесению изменений в учредительные документы предприятий относительно смены их участника, 17 апреля 2021 года посредством телекоммуникационных каналов связи предоставили заведомо подложные документы в адрес ИФНС России по городу Элиста для проведения соответствующих регистрационных действий. », — сообщает СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

После всех этих действия группа в целях завладения имуществом и денежными средствами предприятий силовым путем при поддержке одного из охранных предприятий, лица которого были не осведомлены о преступном характере действий, 20 апреля 2021 года в 05 часов незаконно проникли на территорию производственной базы, где установили контроль за производственной деятельностью по добыче нефти на сборных пунктах нефти, расположенных на территории Черноземельского района республики.

«Однако, 23 апреля 2021 года их преступный умысел направленный на обманное завладение имуществом не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам, связанным с пресечением их противоправной деятельности сотрудниками УФНС России по Республике Калмыкия, которыми принято решение об отказе в проведении регистрационных действий в отношении смены единственного участника указанных предприятий и внесению соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, а также сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия и ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия, задержавших указанных лиц на месте преступления».

Приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия подсудимые признаны виновными, организатор преступной группы приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 900 тысяч рублей, соучастники — от 2 до 2 лет и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами от 500 до 700 тысяч рублей.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка и изготовление документов).