Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести

27.07.2022 [Общество]

Открытие моста в Череповце могут перенести. Данную информацию опубликовал порта GorodChe.

Издание сделало запрос в правительство области по этому поводу. Там подтвердили, что действительно,  вопрос  обсуждается, но окончательное решение не принято.

«Однако через некоторое время наш источник в околоправительственных кругах подтвердил информацию о переносе праздничных мероприятий на 10 августа. Причины не указываются, однако они могут быть связаны с несовпадением графика работы высокопоставленных персон из правительства России, которые приедут на открытие», — пишет издание. 

Ранее NewsVo писал, что на торжественные мероприятия по поводу открытия моста уйдет около 30 млн рублей. 

Тэги: архангельский мост, Череповец

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