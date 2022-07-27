Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести

Открытие моста в Череповце могут перенести. Данную информацию опубликовал порта GorodChe.

Издание сделало запрос в правительство области по этому поводу. Там подтвердили, что действительно, вопрос обсуждается, но окончательное решение не принято.

«Однако через некоторое время наш источник в околоправительственных кругах подтвердил информацию о переносе праздничных мероприятий на 10 августа. Причины не указываются, однако они могут быть связаны с несовпадением графика работы высокопоставленных персон из правительства России, которые приедут на открытие», — пишет издание.

Ранее NewsVo писал, что на торжественные мероприятия по поводу открытия моста уйдет около 30 млн рублей.